В бюджет РФ на 2018-2020 годы заложено ухудшение санкций

Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», что в федеральном бюджете на 2018 год и плановом бюджете до 2020 года учтено возможное ухудшение внешнеполитической ситуации и введение новых санкций в отношении.

Голикова отметила: «Скромность по наращиванию расходов диктуется, в том числе, и внешнеполитической ситуацией, которая может нас привести к тому, что нам нужно будет оперативно на это реагировать» (цитата по ТАСС).

В свою очередь глава Минфина России Антон Силуанов, комментируя риск усугубления антироссийских санкций, назвал маловероятным арест золотовалютных резервов страны: «Если наши золотовалютные резервы будут арестованы, это просто финансовый терроризм. По сути дела, это будет объявление финансовой войны».

Напомним, закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был принят Госдумой в третьем чтении 24 ноября.

Доходы на три будущих года составляют 15,258 трлн рублей, 15,555 трлн рублей и 16,285 трлн рублей. Расходы — 16,529 трлн рублей, 16,374 трлн рубле и 17,155 трлн рублей. Дефицит — 0,8% ВВП.