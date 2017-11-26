Собчак назвала главный недостаток программы Титова

Телеведущая Ксения Собчак, одной из первых объявившая о намерении баллотироваться в президенты России, прокомментировала заявление «Партии роста» о выдвижении своим кандидатом председателя партии, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает РИА Новости.

Собчак заявила: «Показательно, конечно, что даже назначенный нынешний властью бизнес-омбудсмен считает, что существующей системе нужна альтернатива, но несколько вещей все-таки смущают в программном заявлении нового кандидата в президенты Бориса Титова. Прежде всего — поиск идеала в прошлом. Не умаляя заслуг Витте или Столыпина перед русской историей, хочется все же видеть в качестве ориентиров более современные примеры».

Кроме того, Собчак огорчила критика в адрес оппозиционера Алексея Навального, с которой выступал Титов, а также его заявление о том, что российское общество еще не готово к демократии: «И в этом — наше главное отличие! Мы считаем, что время патернализма, время "опеки", во имя которой ограничиваются наши свободы, под прикрытием которой цветут протекционизм и прямая коррупция, — это время прошло. Русский бизнес, как и все российские граждане, — взрослые и ответственные люди, которые имеют право на честные выборы и самостоятельные решения».

Напомним, очередные президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще не выступал с заявлением о планах относительно избирательной кампании.