Российские бомбардировщики уничтожили объекты ИГ в Сирии

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по опорным пунктам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в долине реки Евфрат в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что групповой авиаудар дальних бомбардировщиков по объектам ИГ был нанесен в провинции Дэйр-эз-Зор. Прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

Средства объективного контроля подтвердили ликвидацию всех назначенных целей.