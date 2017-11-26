Подлодку «Сан-Хуан»перед исчезновением покинули два моряка

Два члена экипажа подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан» сошли на берег незадолго до ее исчезновения, сообщает газета Clarin со ссылкой на представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Бальби уточнил, что одного из моряков отпустили в увольнительную в связи с госпитализацией матери, второму члену экипажа разрешили сойти с подлодки по его просьбе, чтобы заняться оформлением документов на недавно купленный дом.

По данным СМИ, на подлодке вместо 44 положенных по штату членов экипажа находились 37 человек, причем семеро не были подводниками — среди них были два боевых пловца из подразделения спецназначения ВМС Аргентины Buzos Tacticos, а также сотрудник флотской службы разведки.

Между тем начальник базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плате контр-адмирал Габриэль Гонсалес написал заявление об отставке, сообщает Telam.

Напомним, субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В поисках подлодки принимает участие в том числе аварийно-спасательный отряд Военно-морского флота России. Ранее из России в Аргентину вылетел Ан-124 «Руслан».