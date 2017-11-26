Борис Титов объявил об участии в президентских выборах

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов будет баллотироваться на пост главы государства в 2018 году, сообщают «Ведомости».

На заседании политического совета «Партии роста», которое прошло 25 ноября в Абрау-Дюрсо, было принято решение выдвинуть Титова, председателя партии, кандидатом в президенты.

Своей главной задачей в рамках предвыборной кампании Титов называет продвижение «Стратегии роста» — экономической программы, подготовленной «Столыпинским клубом».

Как пишут «Ведомости», Титов заявил, что поставил администрацию президента в известность о своем намерении баллотироваться на пост главы государства. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, согласовал ли Титов с Кремлем свое участие в кампании.

Очередные выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин пока не декларировал свое желание пойти на еще один срок.

О намерении побороться за президентское кресло заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, представитель «Яблока» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, а также телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, оппозиционер Алексей Навальный, которому глава ЦИК Элла Памфилова заведомо отказала в регистрации в кандидаты из-за судимости.