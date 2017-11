Трамп обвинил CNN в создании неверного образа США в мире

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес телеканала CNN. В своем твиттере американский лидер посетовал, что CNN «очень плохо представляет» США на мировой арене.

В твите Трампа говорится: «Fox News играет гораздо более важную роль в США, чем CNN, но за границей CNN International все еще остается главным источником (фейковых) новостей, и они очень плохо представляют нашу страну. Окружающий мир не получает от них правды».

.@FoxNews is MUCH more important in the United States than CNN, but outside of the U.S., CNN International is still a major source of (Fake) news, and they represent our Nation to the WORLD very poorly. The outside world does not see the truth from them!