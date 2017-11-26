Литва пообещала Украине оружие почти на 2 млн евро

Министерство обороны Литвы подготовило проект постановления о передаче Украине вооружения на общую сумму почти в 2 млн евро, сообщает РИА Новости.

В документе говорится: «Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1, 931 миллиона евро на 1 октября 2017 года».

При этом предлагается передать украинской стороне более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 млн патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другую военную технику.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ждет от США поставок противоракетных комплексов Javelin, дронов, контрбатарейных систем и средств для кибервойны.

В ответ на это председатель комитета Госдумы РФ по обороны Владимир Шаманов заявил, что поставки американского оружия Украине могут «взорвать» ситуацию в стране.