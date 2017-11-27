«Яндекс» признал пробки в центре Москвы рекордными за пятилетку

Сервис «Яндекс.Пробки» подготовил отчет по итогам масштабного исследования ситуации на столичных улицах и динамики ее изменения на протяжении последних пяти лет. Оказалось, на данный момент транспортная загруженность центра Москвы максимально высокая, а ситуация внутри Садового кольца – самая плохая за пятилетку.

Между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Московской кольцевой автодорогой (МКАД) загруженность улиц к нынешнему году также значительно увеличилась: сейчас, как говорится в отчете, пробок здесь в любое время больше, чем было в прошлом году, а по утрам и до обеда – больше, чем в 2013 году.

За пределами центра Москвы ситуация с траффиком более благоприятная: там по сравнению с 2016 годом не зафиксировано разительных изменений, а по сравнению с 2013 годом положение дел существенно улучшилось.

Нынешней осенью средняя скорость передвижения автотранспорта по Москве повысилась на 4% в утренний час пик (с 08:00 до 10:00) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в вчерений час пик (с 17:00 до 20:00) практически не изменилась, а днем – снизилась на 3-4%. Внутри Садового кольца этот показатель за год упал на 16% по утрам и на 8% вечером, а за три года – на 24% и 9% соответственно. Ухудшения зафиксированы и на дорогах между ТТК и Садовым кольцом: тут с 18:00 до 21:00 скорость движения замедлилась в среднем на 6%.

Наиболее благоприятная ситуация, по данным «Яндекс.Пробок», сложилась на МКАД, где средняя скорость движения по утрам достигает порядка 37 км/час, а вечером – около 30 км/час, тогда как после полуночи водители разгоняются до 95 км/час.

Для сравнения: на Садовом кольце средняя скорость в утренний час пик составляет приблизительно 27 км/час и в течение дня продолжает постепенно снижаться, к 18:00 составляя 15 км/час. На ТТК утром в час пик автомобили едут в среднем со скоростью 32 км/час, а к шести часам вечера – 20 км/час.

Пока «Яндекс.Пробки» называют три самых тяжелых для автомобилистов периода за последние пять лет – это декабрь-2014, когда выпало необычайное количество снега (худшим днем признано 25 декабря, когда Москва на протяжении нескольких часов стояла в 10-балльных пробках, причем на МКАДе затор растянулся на рекордный 61 км, что превышает половину длины кольца), 18 января 2013 года и 25 января 2017 года. В двух последних случаях причиной кризиса на столичных дорогах также становился снегопад.