Роскомнадзор уличил Google в обходе блокировки сайтов

Американская компания Google вопреки указаниям Роскомнадзора предоставляет пользователям возможность обходить блокировку запрещенных сайтов.

В комментарии на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по этому поводу отмечается, что ведомство предпринимает все возможные усилия для того, чтобы уберечь пользователей от открывающегося им противоправного контента – особенно «самых маленьких».

В Роскомнадзоре подчеркнули, что специалистам ведомства удалось наладить «оперативное взаимодействие по удалению запрещенной информации, а также блокировке групп, специализирующихся на ее распространении», в российских соцсетях.

Напомним, ранее сегодня Роскомнадзор прокомментировал полученный им ответ компании Google по поводу возможного ранжирования сайтов российских СМИ RT и Sputnik в интернет-поиске. В комментарии ведомства говорится, что американская корпорация заверила в отсутствии у нее намерений изменять принципы формирования поисковой выдачи.

Тем не менее Роскомнадзор заверил, что планирует мониторить результаты этой выдачи, чтобы лично убедиться в выполнении обещаний Google.