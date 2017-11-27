Директор онкоцентра имени Блохина ушел из медицины со скандалом

Глава Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Н. Н. Блохина Михаил Давыдов, он же главный онколог страны, объявил коллегам и подчиненным о «полном прекращении медицинской деятельности», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в клинике.

«Я уведомлен в соответствии с законом правительственной телеграммой о непродлении моего трудового договора. Завтра будет назначен новый руководитель. Мне неизвестно, кто будет назначен, потому что это проходит в большой секретности и сопровождается информационной войной с онкоцентром путем вбрасывания лживой информации о том, что вы все взяточники во главе со мной», — заявил трудовому коллективу РОНЦ сам Давыдов.

Ранее стало известно, что Минздрав не собирается продлевать контракт с ним, срок которого истек. О своей готовности покинуть пост и медицину в целом Давыдов заявил еще 13 ноября на заседании профильной комиссии Минздрава по онкологии.

Несмотря на то, что причина кадровых перестановок не обнародуется (и формально возраст Давыдова позволяет говорить об уходе на покой), но СМИ однозначно связывают смену руководителя онкоцентра на Каширском шоссе со скандалом вокруг взимавшейся там платы за бесплатные услуги.

О том, что РОНЦ является «лидером» по количеству жалоб, поступающих от пациентов на поборы за медпомощь (в частности, анализы), сообщал ранее Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Генпрокуратура внесла в Минздрав представление по итогам проведенной ее сотрудниками проверки деятельности РОНЦ: оказывается, с 2015 года в клинике взимали плату с пациентов за услуги, которые либо финансируются из бюджета, либо покрываются полисом ОМС. В общей сложности поборы затронули более 2,2 тысяч человек. Михаил Давыдов, комментируя ситуацию, назвал ее «подраздутой».