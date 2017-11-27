Суд развел Джигарханяна

Мировой судебный участок 202 в столичном районе Кунцево вынес вердикт по иску о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна с его женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иск Джигарханяна удовлетворен», — отметила пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина.

По словам адвоката артиста Евгения Парфенова, супруга Джигарханяна не возражала против расторжения брака.

Ранее сообщалось, что актер подал заявление против супруги, обвинив ее в попытке убить его и завладеть его имуществом.