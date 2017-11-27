Улюкаев начал давать показания по своему делу

В Замоскворецком суде Москвы, где слушается дело о взяточничестве бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, начался допрос главного фигуранта – самого обвиняемого.

Подсудимый должен ответить сначала на вопросы собственных адвокатов, а затем – прокуроров, пояснил «Интерфакс». Предварительно ведущая процесс судья Лариса Семенова спросила Улюкаева, готов ли он к даче показаний, и тот ответил утвердительно.

Напомним, 17 ноября экс-глава Минэкономразвития посещал врачей. Его адвокат Лариса Кашлатова уведомила суд, что ее подзащитный плохо себя чувствует, причем его состояние «резко ухудшилось из-за стрессовой ситуации и ограничений домашнего ареста».

Улюкаев сильно теряет в весе, страдает от сильных головных болей и головокружения, а врачи подозревают у него катаракту и разрыв сетчатки. Кроме того, у экс-министра расцементировался зубной мост.

Отметим, что на заседании 8 ноября прокурор попытался спросить Улюкаева, брал ли тот взятку. Бывший глава МЭР отказался отвечать и сделал представителю стороны обвинения замечание из-за того, что он задавал вопрос сидя.