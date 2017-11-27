Обвиняемого в организации 60 убийств не выдали России из-за аэрофобии

Австрийские власти отказались экстрадировать в Россию криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), который обвиняется в организации 60 убийств.

Хотя решение о его выдаче, которую запрашивала Генеральная прокуратура РФ, уже было принято, перед посадкой обвиняемого в самолет его адвокаты застопорили процесс, заявив, что в австрийской тюрьме у мужчины возникла «редкая форма аэрофобии», пишет «Коммерсантъ».

В подтверждение своих слов юристы предоставили властям справку от врача. Пока этот документ изучался сотрудниками Интерпола и австрийского министерства юстиции, адвокаты Гагиева обратились в Высший земельный суд Вены с ходатайством об отмене всех принятых ранее решений об экстрадиции обвиняемого.

По словам источника «Ъ» в Следственном комитете РФ, ведомство все же рассчитывает заполучить Гагиева в Россию – в конце декабря или начале января. Его планируют поместить в СИЗО «Лефортово». «Здесь дело не в аэрофобии! Просто Джако прекрасно понимает, что в России его ждет пожизненный срок!» — пояснил источник.

Напомним, в прошлом году главарь банды, которая входила в состав ОПГ Гагиева, был приговорен к лишению свободы на срок 19 лет.