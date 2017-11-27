Из хранилища «Европейского стандарта» в Москве пропали 5 млн долларов

В Москве совершено ограбление хранилища банка «Европейский стандарт», расположенного на Солянке. Неизвестные похитили 5 млн долларов, передает РБК со ссылкой на свои источники в столичном ГУ МВД и территориальном отделе полиции.

По их словам, в правоохранительные органы информация об исчезновении денег поступила около полудня в минувшую пятницу. Когда полиция прибыла по вызову в офис «Европейского стандарта», от имени исполняющего обязанности председателя банка ей сообщии, что украдены средства, приобретенные в Глобэксбанке за 295 млн рублей.

«Пропажу обнаружили после открытия банка, каких-либо повреждений в хранилище не было обнаружено», — рассказал собеседник РБК в столичном главке МВД. В настоящее время в «Европейском стандарте» идет опрос сотрудников в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве.

Напомним, 23 ноября в московском отделении Bankhaus Erbe прямо из банковской ячейки в депозитарии украли 12,5 млн рублей, 150 тысяч доларов и 10 тысяч швейцарских франков, что в сумме составляет около 22 млн рублей. Днем ранее два ограбления было совершено в депозитарии ВТБ на Тверской, где из одной ячейки украли 220 тысяч евро, а из другой – 270 тысяч долларов и 100 тысяч евро.