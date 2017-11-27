ВМС Аргентины назвало возможную причину взрыва на пропавшей подлодке

Причиной взрыва на борту аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», которая пропала с радаров по пути вдоль побережья страны, могла стать высокая концентрация водорода, передает РИАНовости со ссылкой на официального представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Тем не менее на пресс-конференции по поводу исчезновения подлодки он заявил, что на флоте не могут объяснить возникновение высокой концентрации водорода.

«Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода», — сказал Бальби.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что аргентинское министерство обороны, проводя проверку всех связанных с «Сан-Хуаном» сведений, выявило нарушение при закупках аккумуляторов для этой субмарины. Ведомство пришло к выводу, что процесс закупки умышленно затягивался, и в результате были приобретены аккумуляторы с уже истекшим сроком годности, а ВМС Аргентины могло допустить нарушения при их починке и замене.

«Сан-Хуан» пропал с радаров 15 ноября, совершая переход из военно-морской базы Ушуайя в порт своей приписки Мар-дель-Плата. Несмотря на гипотезы о взрыве, параллельно аргентинские военные продолжают предполагать, что подводники – а на борту субмарины находились 44 человека – могут быть еще живы.