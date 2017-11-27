ФСБ «зеркально» ответила на высылку российского историка из Польши

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выслала за пределы страны польского историка Генрика Глобоцкого – ему было дано предписание покинуть страну в течение суток с момента получения соответствующего уведомления. В противном случае ученого ожидала бы депортация, сообщили в Институте национальной памяти (ИНП) Польши.

Решение ФСБ по сути влечет за собой запрет для Глобоцкого в дальнейшем посещать Россию, передает «Интерфакс». В страну он приехал 14 ноября для работы в архивах, где изучал документы, касающиеся отношений между Россией и Польшей в XIX-XX веках. Кроме того, Глобоцкий по приглашению Польского института (Санкт-Петербург) провел две открытых лекции о судьбе поляков в период репрессий в СССР.

СМИ отмечают, что высылка польского историка стала «зеркальным ответом» на решение контрразведывательного Агентства внутренней безопасности Польши выслать профессора Новосибирского государственного технического университета Дмитрия Карнаухова, который был вынужден покинуть страну 11 октября. Правда, в отличие от Глобоцкого, российский историк проживал в Польше последние четыре года, занимался там научной работой и преподавал в нескольких университетах, а также имел контракт на сотрудничество с Российским институтом стратегических исследований (РИСИ).

Польская контрразведка заподозрила Карнаухова в работе на российские спецслужбы и «деятельности, противоречащей интересам» Варшавы. МИД РФ, узнав о высылке ученого, назвал ее «шпиономанией с дежурным набором не подкрепленных доказательствами обвинений» и предупредил польских коллег о неотвратимости ответных мер. В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорилось, что действия польских властей свидетельствуют об их нежелании «прекратить искусственное нагнетание напряженности в отношениях» между двумя странами.