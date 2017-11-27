Samsung запатентовал графеновую батарею с ускоренной зарядкой

Южнокорейская компания Samsung объявила о прорыве в технологии создания батареи для смартфона: ее специалисты разработали устройство с применением графена, существенно ускоряющее процес зарядки аккумулятора.

В основе новой технологии – «графеновые шарики», увеличивающие емкость обычной литий-ионной батареи на 45%, пишет издание ZD Net со ссылкой на отчет Samsung в журнале Nature. Предполагается, что аккумулятор на графене будет заряжаться не час, как распространенные сейчас обычные аккумуляторы, а около 12 минут.

Еще одно полезное свойство графеновой батареи – ее способность эффективно работать в широком температурном диапазоне, до 60 градусов по Цельсию. Это, как рассчитывают разработчики, в будущем позволит активно использовать ее в электромобилях.

Технология с применением «графитовых шариков» уже запатентована в Южной Корее, но сроки вывода новинки на рынок пока не определены.

Разработками в этой сфере Samsung начал заниматься после постигшей его флагман Galaxy Note 7 неудачей на старте продаж – из-за слишком частых случаев возгорания смартфона при перегреве батареи. Компания значительно нарастила объем инвестиций в исследования аккумуляторов.