Принц Гарри женится на Меган Маркл

Принц Гарри объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл. Это стало известно из твиттера Кларенс-хауза, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

«Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке», — сказано в сообщении.

Помолвка произошла ранее в этом месяце.

Все члены королевской семьи извещены о готовящейся свадьбе.