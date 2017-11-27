27 ноября 2017, 13:34
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Принц Гарри объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл. Это стало известно из твиттера Кларенс-хауза, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.
«Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке», — сказано в сообщении.
Помолвка произошла ранее в этом месяце.
Все члены королевской семьи извещены о готовящейся свадьбе.
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