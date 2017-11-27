МИД РФ разъяснил Польше высылку историка

МИД России подтвердил, что сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) Хенрика Глембоцкого выдворили из страны.

«Хотели бы напомнить, что 11 октября с.г. польские власти по абсурдным обвинениям выслали из Польши российского ученого-историка, занимавшегося там преподавательской деятельностью. Меры, принятые в отношении Х.Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт», — отметили в ведомстве.

МИД объяснил данный шаг Федеральным законом от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Между тем польские власти передали через посла Влодзимежа Марчиняка в МИД дипломатическую ноту в этой связи, сообщает РИА Новости.

«МИД Польши протестует в вопросе высылки профессора Хенрика Глембоцкого из России. Мы выражаем озабоченность непонятным решением российской стороны об экстрадиции находившегося в исследовательской поездке в Москве историка Ягеллонского университета и сотрудника Института национальной памяти Хенрика Глембоцкого», — отметили дипломаты.

Как отметила Варшава, научная деятельность Глембоцкого способствует нормализации отношений между двумя странами.