Кремль ответил на слова Кадырова о желании оставить пост

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на слова Рамзана Кадырова о желании покинуть пост главы Чечни. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя президента, в Кремле исходят из того, что Кадыров является последовательным единомышленником главы государства Владимира Путина, и он неоднократно заявлял о своей готовности работать там, где поручит президент.

«Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина, и в данном случае имеет намерения продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны», — пояснил Песков.

В Кремле отметили, что Кадыров продолжает оставаться главой республики: «Иного он не говорил. Из этого мы исходим».