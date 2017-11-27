В Москве началась церемония прощания с Хворостовским

В Москве сотни человек идут проститься с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Церемония гражданской панихиды проходит в Концертном зале им. П. И. Чайковского, сообщает ТАСС.

Сейчас у входа в Московскую филармонию собралась очередь. Из колонок звучат записи в исполнении Хворостовского.

Закрытый гроб с телом находится в центре сцены, на которой не раз выступал сам Хворостовский.

В 11:00 мск начнется онлайн-трансляция церемонии прощания на сайте Московской филармонии meloman.ru и на экране Большого концертного зала в Красноярске.

После кремации половину праха оперного певца захоронят в Москве, а половину - на родине, в Красноярске.