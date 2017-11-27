Грибаускайте подписала литовскую версию «закона Магнитского»

Литва вслед за США, Канадой и Эстонией приняла «закон Магнитского», запрещающий въезд в прибалтийскую республику иностранным гражданам, которых ее правоохранительные органы считают связанными с коррупцией, нарушениями прав человека и отмыванием денег. Документ сегодня подписала литовский президент Даля Грибаускайте, пишет Delfi.

Политик, комментируя принятие закона, отметила, что Литва вместе с другими международными сообществами тем самым поддерживает борьбу с нарушением прав человека, «грязными» деньгами и противозаконной деятельности.

Напомним, литовский сейм единогласно принял местный аналог «закона Магнитского» 16 ноября, после чего он поступил на подпись к президенту республики. В Канаде аналогичный документ действует с октября, и внешнеполитическое ведомство этой страны за прошедший с момента его вступления в силу срок уже ввело санкции в отношении 30 российских граждан. Россия ответила на это решение «зеркально».

Первой страной, принявшей «закон Магнитского», стали США, затем их примеру последовала Эстония.