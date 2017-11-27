Судьи ЧМ-2018 смогут прерывать матчи из-за расизма

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет иметь отличия от предшествующих ему мероприятий. Об этом объявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

По его словам, арбитров наделят правом останавливать матчи или отменять их в случае расизма или иных проявлений нетерпимости.

«Борьба с дискриминацией — один из наших главных приоритетов», — пояснил Инфантино. По его мнению, дискриминация «абсолютно недопустима, и мы будем предельно жесткими в этом отношении».

Кроме того, перед ЧМ особое внимание уделят ситуации с допингом. Всем спортсменам предстоит пройти тестирование с участием аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством лабораторий.