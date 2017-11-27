Два вуза РФ вошли в топ-100 лучших университетов физики

В рейтинге 500 лучших университетов по физическим наукам издания Times Higher Education оказались сразу десять российских вузов, причем два из них вошли в первую сотню.

Вузом с лучшей физикой в России оказался Московский физико-технический институт. По сравнению с прошлогодним рейтингом он стремительно вырос сразу на 30 строчек и занял 48-е место. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ занял 78-ю строчку.

МГУ опустился в этом году со 101-го места по 125-е). За ним следуют Новосибирский государственный университет и Томский политехнический университет (места со 126-го по 150-е).

В рейтинге оказались СПбГУ, Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Высшая школа экономики и ИТМО.

Лидерами рейтинга стали американские Принстон, Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт.