27 ноября 2017, 09:06
Модель из ЮАР стала новой «Мисс Вселенной»
Представительница ЮАР, 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс завоевала титул «Мисс Вселенная-2017». Об этом сообщает Associated Press.
Модель работает тренером по самообороне и является выпускницей университета по специальности «менеджмент».
На втором месте в конкурсе оказалась Мисс Колумбия, на третьем — Мисс Ямайка.
Стоит отметить, что финал конкурса и церемония коронации прошла в гостинице Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе.
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