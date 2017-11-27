Модель из ЮАР стала новой «Мисс Вселенной»

Представительница ЮАР, 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс завоевала титул «Мисс Вселенная-2017». Об этом сообщает Associated Press.

Модель работает тренером по самообороне и является выпускницей университета по специальности «менеджмент».

На втором месте в конкурсе оказалась Мисс Колумбия, на третьем — Мисс Ямайка.

Стоит отметить, что финал конкурса и церемония коронации прошла в гостинице Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе.