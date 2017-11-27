27 ноября 2017, 18:13
День рождения Мугабе стал праздником в Зимбабве
День рождения бывшего президента Роберта Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве. Об этом пишет местное издание The Herald.
21 февраля в стране будут отмечать Национальный день молодежи имени Роберта Габриэля Мугабе.
Стоит отметить, что решение отмечать день рождения тогдашнего лидера было принято правительством Зимбабве еще в августе, до его свержения. Однако официальное решение правительства было опубликовано только 24 ноября.
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