Московский банк «Новый символ» остался без лицензии

Российский Центробанк отозвал у московского универсального банка гуманитарных инвестиций «Новый символ» лицензию на осуществление банковских операций. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте регулятора.

Отзыв лицензии мотивируется стандартными формулировками о несоблюдении «требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган».

Кроме того, Центробанк выявил «признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в несоблюдении введенных надзорным органом мер воздействия ограничительного характера, проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также осуществлении "схемных" операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам».

В сообщении уточняется, что с прошлого года «Новый символ» участвовал в проведении «сомнительных транзитных операций». В отношении банка применялись меры надзорного реагирования: ЦБ РФ трижды вводил там ограничения на отдельные операции, в том числе на привлечение денежных средств физических лиц.

В настоящее время «Новому символу» назначили временную администрацию, которая будет работать в банке до тех пор, пока не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, а полномочия исполнительных органов самой кредитной организации временно приостановлены по российским законам о банковской деятельности.

«Новый символ» является участником системы страхования вкладов. По итогам третьего квартала нынешнего года он стоял на 390-м месте среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», – с активами в размере 333 млн рублей. На 1 ноября, как уточнили в Центробанке, «Новый символ» находился на 420-м месте в российской банковской системе.