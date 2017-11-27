Роскомнадзор пообещал проверять выдачу RT и Sputnik поиском Google

Роскомнадзор прокомментировал ответ американской компании Google на его письмо с запросом о принципах «ранжирования» материалов сайтов российских СМИ – информагентства Sputnik и телеканала RT. «В Роскомнадзоре позитивно восприняли ответ компании Google», – гласит заголовок соответствующего сообщения на официальном сайте ведомства.

Судя по его тексту, Google ответил, что не собирается изменять поисковый алгоритм для коррекции результатов выдачи по отдельным сайтам. «Было бы крайне печально получить подтверждение тому, что одна из самых информационно прозрачных и пропагандирующих открытость компаний в мире отказалась от своих принципов и, фактически, ввела цензуру. Мы рады узнать, что это не так», – заявил на это заместитель руководителя надзорного ведомства Вадим Субботин.

По его словам, в ближайшее время Роскомнадзор намеревается начать «мониторинг тенденций выдачи новостей российских ресурсов», чтобы «объяснения компании Google не вызвали сомнений в российском обществе».

Напомним, ранее глава совета директоров холдинга Alphabet Inc. («родительской» компании Google) Эрик Шмидт заявил о намерении создать специальные алгоритмы для понижения результатов RT и Sputnik в поисковой выдаче Google, чтобы предотвратить распространение публикуемого ими контента, не запрещая сами сайты. При этом Шмидт подчеркнул, что «не поддерживает цензуру», а «верит в ранжирование».