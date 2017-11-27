Бывший архивариус ФСБ ответил на вопрос про обезглавливание Николая II

Экс-глава управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров выступил с опровержением слухов о том, что голову императора Николая II после расстрела отсекли и отправили в Кремль, передает «Интерфакс».

Провокационный вопрос задали ему сегодня в ходе состоявшейся в Сретенском монастыре Москвы конференции по итогам последних исследований истории гибели семьи Романовых «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия».

«У нас нет ни одного документа ... и ни одного косвенного указания участников этих событий об отсечении головы», – заверил Христофоров, отметив, что советские госорганы не практиковали подобные методы для доказательства «успешно выполненного задания», поскольку «это свидетельствовало бы, что они взяли этот метод на вооружение от имперского периода».

Напомним, на той же конференции секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) сообщил, что Следственный комитет РФ проверяет версию о ритуальном характере убийства царской семьи.

«У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было», – цитирует его ТАСС. По мнению Шевкунова, существует несколько явных признаков того, что «для многих это был особый ритуал»: в частности, то, что «жертвы были распределены по убийцам», «многие хотели быть цареубийцами», а также сам факт – «императора, пусть даже и отрекшегося, убивают таким образом».

Семья Романовых была расстреляна в 1918 году, первое следствие по делу о их гибели проводилось в 1919-1922 годах Николаем Соколовым, который сделал вывод о сожжении 12 тел расстрелянных, в том числе слуг. Однако в начале 1990-х годов поисковики нашли останки, предположительно принадлежавшие царской семье. В 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в фамильной усыпальнице Романовых.