Совбез призвал запретить анонимность в онлайн-играх

Совет безопасности РФ направил поручение Минкомсвязи и ФСБ к 1 июня 2018 года разработать закон об обязательной идентификации пользователей соцсетей и онлайн-игр. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию протокола заседания Совбеза, подписанный президентом Владимиром Путиным 5 ноября.

Ресурсам предлагается производить идентификацию по номеру мобильного телефона.

В случае, если законопроект будет принят, онлайн-игры предложено приравнять к организаторам распространения информации.

Как пояснил анонимный источник издания на игровом рынке, Данные ограничения могут быть вызваны тем, что участники игр могут использовать игровые чаты для скрытого общения.

По словам главы игрового направления Mail.ru Group Василия Магуряна, уже сейчас игрока можно опознать по электронной почте или соцсетям, которые привязаны к мобильному телефону.

Чиновники пока никак не прокомментировали эту информацию.