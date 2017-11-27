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27 ноября 2017, 00:06
Мемория

Мемория. Григорий Остер

Григорий Остер
Григорий Остер
Dmitry Rozhkov

27 ноября 1947 года родился поэт Григорий Остер, автор «Вредных советов»

 

Личное дело

 

Григорий Бенционович Остер (70 лет) родился в Одессе в семье токаря. Через год после его рождения родители переехали в Ялту, где и прошли детство и юность будущего писателя. В Ялте он закончил школу, оттуда же был призван в армию. Служил на Северном флоте на Кольском полуострове.

К моменту его возвращения из армии в 1969 году «хрущёвская оттепель» закончилась, в стране вновь свирепствовала цензура. В 1970 Григорий поступил на отделение драматургии Литературного институт им. М. Горького в Москве. Учился заочно, жил и работал в Ялте. В Литинституте Остер проучился 12 лет,  закончив его только в 1982 году.

По его собственному признанию, для детей писать Остер начал «из меркантильных соображений», потому что не мог ни копейки заработать себе на жизнь стихами для взрослых. В те времена перед ним, как и перед многими другими писателями, стоял  невеликий выбор - идти либо в детскую литературу, либо в переводчики. «Поскольку с иностранными языками у меня было не очень, я стал писать для детей. Я занялся детской литературой из соображений выживания, но мне это дело так понравилось, что я стал этим заниматься и дальше», - рассказывает писатель.

Первая книга для детей «Как хорошо дарить подарки», вышедшая в 1975 году,  принесла Остеру известность. Четверка ее героев – мартышка, попугай, слоненок и удав – позднее стали персонажами знаменитого  мультфильма «38 попугаев». После нее писатель выпустил несколько пьес: «Человек с хвостом» (1976), «Все волки боятся» (1979) и «Привет мартышке» (1983).

В 1970-е и 1980-е годы Остером было создано множество сценариев для мультфильмов, роман для детей дошкольного возраста «Сказка с подробностями» (1989), рассказы и стихи. Мультфильмы по его сценариям  «38 попугаев» (1976—1991), «Котенок по имени Гав» (1977-1980), «Обезьянки» (1984) стали хитами.

В 1983 году для журнала «Колобок» Остер написал стихотворение «Храбрый повар». В сокращении оно выглядит примерно так:
«Если ты остался дома без родителей один
Нужно в папины ботинки вылить мамины духи...
Бросить в суп, который мама приготовила с утра,
И варить с закрытой крышкой ровно 70 минут.
Что получится - узнаешь, когда взрослые придут».

Позже Остер, по его словам,  вдруг разглядел, что это вредный совет. «Мы тогда жили во времена советской власти, вокруг нас были сплошные советы: нам с детства давали массу полезных советов, мы друг другу давали советы, детям советовали. И я тогда решил, что хватит уже полезных советов, давайте попробуем давать вредные. Слишком много было послушных в стране, а если в одной точке собирается огромное количество послушных детей, то потом из этих послушных детей вырастает огромное количество послушных граждан, а это очень опасное явление в любом государстве».

В 1990 году вышла первая книга «Вредные советы». Она мгновенно стала бестселлером, причем ее главными почитателями были взрослые. Через некоторое время вышли «Вредные советы-2», затем «Вредные советы-3», а потом Григорий Остер стал давать название книгам в соответствии с общей идеей вредных советов в них. На данный момент вышло более 10 книг с самыми разнообразными советами. В том числе и для взрослых – «Вредные советы жуликам и ворам и борцам с корупцией», «Вредные советы непослушным бизнесменам», «Вредные советы отцам подрастающих детей», «Жилищно-коммунальные вредные советы» и т.д.

Позже аналогичные приемы были положены писателем в основу математического задачника для младшей школы: «Лена призналась Свете, что целовалась с одним мальчиком два раза, а на самом деле целовалась только один раз в щечку. Света похвасталась Лене, что целовалась по три раза с пятью мальчиками, а на самом деле вообще ни с кем еще не целовалась. Сколько лишних поцелуев прибавили себе обе девочки?».

В 2007 году Григорий Остер получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

С  сентября 2008 по июль 2009 года вместе с певицей Глюкoz’ой вёл программу «Детские шалости» на СТС.

Женат на Майе Остер (Черновой). Живет в Москве в жилом комплексе «Крылатские холмы».

 

Чем знаменит

 
Григорий Остер
Dmitry Rozhkov

Григорий Остер - детский писатель, которого взрослые читают, пожалуй, даже больше, чем дети. На его сказках, стихах и мультфильмах выросло уже несколько поколений. Автор знаменитых «Вредных советов» и юмористических «задачников» для детей, создатель нескольких популярнейших мультсериалов - в том числе «Котенок по имени гав» (1976), «38 попугаев» (1976), «Баба-Яга против!» (1980), «Знакомство» (1976) - и многих других. Автор первого русского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями».

Помимо «вредных советов» и математических задач Остер придумал и намерен развивать третий жанр: истории о том, как родители и дети поменялись местами -  когда дети ведут себя как родители, а родители как дети. По словам самого автора, это будут «некие психологические практикумы, которые нужно будет читать вместе и детям, и родителям».

Также Остер написал несколько книг для взрослых: «Советы отцам подрастающих детей», «Вредные советы жуликам и ворам и борцам с корупцией», «Вредные советы непослушным бизнесменам», «Книга о пище для вкусной и здоровой женщины» и т.д.

 

О чем надо знать

В 2002 году 11-летняя школьница Вероника Петухова из Калуги предложила президенту РФ Владимиру Путину создать президентский сайт для детей. Вскоре Григорию Остеру предложили возглавить разработку этого проекта. Предложение поучаствовать в создании сайта он получил от Александра Волошина, который тогда был главой администрации президента.

Сайт «Президент России - гражданам школьного возраста», работа над которым продолжалась полтора года, стал коллективным детищем группы художников, технических дизайнеров, детских психологов и других экспертов, но главная его идея и большинство текстов принадлежат Остеру.

«Почему я согласился на это? Да все просто. Я же не лизоблюдством там занимаюсь! Я учу маленьких граждан, как противостоять власти, как понимать, когда власть плохая, а когда хорошая, как узнать, справляется ли президент со своей работой», - объяснял писатель свое согласие участвовать в этом проекте.

На сайте, в частности, есть раздел «Вопросы про президента», в котором объясняется, как люди должны относиться к власти. «Когда я в 2003 году пришел делать этот сайт, я рассказывал детям не о том, какой у нас замечательный президент, а о том, как должно быть устроено нормальное демократическое общество. Все, что там сказано, президент читал, со всем согласился. Сегодня этот сайт оказался миной на пути нашей страны к тоталитаризму, и эта мина рванула. Огромное количество людей в стране занимаются именно тем, от чего сам президент их предостерегал: не надо влюбляться в государственную власть. Что президенту запрещается? Нарушать Конституцию. Например, в Конституции сказано, что президент не может быть избран на три срока подряд, и даже если вся страна будет в восторге от своего президента, все равно этого делать нельзя, потому что это будет жульничество», - рассказывал Остер.

Написанный им ответ на вопрос «Как узнать, справляется ли Президент со своей работой?» звучит так: «Если однажды ты услышишь, прочитаешь или увидишь, что про Президента с утра до вечера говорят одно и то же: восхищаются им, восхваляют его, твердят, что он великий и прекрасный, незаменимый и непогрешимый, - знай: Президент не справился со своей работой, случилась беда и в твоей стране больше нет свободы слова. А значит, нет и демократии».

По словам Остера, все, что было написано им для сайта, читали и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. И оба были согласны с его позицией.

 

Прямая речь

Об опыте воспитания детей: «Опыта вот никакого человек не приобретает, выращивая детей. Это уж поверьте.  Каждый ребенок — это отдельная история, это индивидуальная ситуация, и поэтому никакого опыта, вырастив одного, двух, трех, десять детей, вы все равно не приобретете. Это, как следующая война. Генералы всегда готовятся к прошлой войне. Поэтому, выращивая ребенка, родитель всегда, получая нового ребенка, готовится к тому, что было со старым»

О детском вранье: «Писательский талант проявляется обычно в самом раннем возрасте. В форме вранья. При этом родителям будущего писателя следует помнить, что малыш чаще всего врет не потому, что хочет обмануть. Его мощное воображение просто не может остановиться. Но, конечно, для того, чтобы стать писателем, надо научиться не просто врать, а создавать вритературные произведения. Для этого придется сначала изучить все, что врали предыдущие поколения до нас. Кстати, величайшее произведение древней детской вритературы звучит так: "Я больше не буду…". А второе гениальное произведение, созданное двумя гениями в соавторстве, еще короче: "Он первый начал…"».

О своих книгах для детей: «Я писал всегда для того ребенка, каким вот я помню себя. И сейчас тоже пишу для того же ребенка, который живет во мне, которого я помню»

О воспитании девочек: «Никогда не говорите своей дочери, что вам противно на нее смотреть. Скажите, что вообще-то она — красавица, но мел, варенье, сажа на щеках и кетчуп на носу ей все-таки не очень идут, и немножко портят всю красоту».

Поэт и журналист Алексей Дидуров о Григории Остере (авторская передача Дмитрия Быкова): «Если бы Остер не занялся детской поэзией, это был бы поэт уровня Серебряного века».

 

7 фактов о Григории Остере

  • Считающаяся псевдонимом писателя фамилия «Остёр» является редакторской ошибкой. «На самом деле, у меня нет псевдонима, а эта история тянется еще со времен моей работы в «Веселых картинках». Там редактор над буквой «е» случайно ли, сознательно ли, поставил две точки. С тех пор вот никак от них не избавлюсь», - рассказывал писатель.
  • В конце 1990-х годов Михаил Эпштейн и Александр Генис включили Григория Остера в список «Кто есть кто в русском постмодернизме». В этом списке из 170 имен Остер — единственный детский писатель, который «сделал вклад в развитие посттоталитарной русской литературы».
  • В изданной в Канаде антологии детской литературы «Вредные советы» Григория Остера вышли тиражом 12 млн экземпляров, в то время как остальные авторы удостоились тиража максимум 300—400 тысяч.
  • Сам Остер называет свои «вредные советы»  «прививками от глупости»: «Ребенок прочитывает вредный совет, смеется и уже больше не по­падает в ловушку, когда ему приходит в голову подобная чушь».
  • По словам писателя, только пиратских изданий его задачников (учебников по математике, написанных в игровой форме) было издано более чем полмиллиона экземпляров.
  • Григорий Остер - отец пятерых детей.
  • Дети Остера не учились в школе – они занимались дома с репетиторами и сдавали экзамены экстерном, поскольку процесс обучения писатель хотел контролировать сам. Его младший сын Никита закончил школу экстерната в 12 лет.

 

Материалы о Григории Остере

Григорий Остер: «Хотите стать детским писателем – пишите для самого себя…»

Писатель Григорий Остер: «Не надо любить власть как собственных родителей»

«Над своими детьми я ставил ужасные опыты». Интервью газете «Сегодня», 21.10.2010

Лариса Рудова. «Остер: от вредных советов до президентского сайта»

Статья о Григории Остере в Википедии

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