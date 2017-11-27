Для образования нового вида птиц достаточно двух поколений

Ученые наблюдали случай быстрого видообразования у так называемых дарвиновых вьюрков, обитающих на Галапагосских островах. Потомки случайной природной гибридизации предпочитали спариваться между собой из-за склонности реагировать на брачную песню отца, что обеспечило их изоляцию от собратьев. Исследование провели ученые из Принстонского университета и Университета Упсалы.

В 1981 году на острове Дафне аспирант-зоолог заметил птицу, размеры, окраска и пение которой отличались от всех трех местных видов птиц. Птица была поймана, обследована (она оказалась самцом), у нее взяли образец крови и выпустили. В дальнейшем этот самец спарился с самками обитающего на острове среднего земляного вьюрка (Geospiza fortis) и оставил потомство. Орнитологи во главе с Питером и Розмари Грант, работающими на острове более двадцати лет, отслеживали потомство залетного самца на протяжении шести поколений. У его потомков тоже взяли пробы крови для извлечения ДНК.

Генетическое исследование подтвердило, что самец был большим кактусовым вьюрком (Geospiza conirostris), который обитает на острове Эспаньола, лежащего в сотне километрах к юго-востоку. На острове Дафне он не мог найти самок своего вида, но ему удалось спариться со средними земляными вьюрками. Потомство же оказалось репродуктивно изолированным от средних земляных вьюрков, так как пение, которое самцы используют для привлечения самок, у них соответствовало большим кактусовым вьюркам. Возможно, на выбор партнеры влияли также размер и форма клюва, которые у них тоже отличались от обычных для местного вида. В результате потомки одного залетного самца могли спариваться только между собой. Ранее исследователи полагали, что разделение видов должно занимать много времени, но в данном случае оно наступило уже во втором поколении.

О результатах исследования рассказывает статья в журнале Science. О других случаях современного видообразования можно прочитать в специальном очерке.