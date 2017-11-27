На Большом Барьерном рифе начата программа разведения кораллов

Ученые приступили к осуществлению программы разведения кораллов на Большом Барьерном рифе. Они рассчитывают, что эти усилия помогут компенсировать гибель огромного количества кораллов за последние годы.

«Обесцвечивание кораллов» известно уже три десятилетия. При обесцвечивании гибнут симбиотические организмы, обитающие внутри коралловых полипов (водоросли и зооксантеллы). Поскольку именно они придают кораллу цвет, после их гибели кораллы белеют. Симбионты обеспечивают коралл энергией при помощи фотосинтеза, так что их гибель влечет смерть всего полипа. Причинами обесцвечивания кораллов становятся изменение температуры воды, опреснение, повышение кислотности, снижение количества растворенного в воде кислорода, повышенная солнечная радиация и другие факторы. В исследовании 2016 года было обнаружено, что массовое обесцвечивание погубило 35% кораллов в северной и центральной части Большого Барьерного рифа. На 24 из 84 обследованных рифов погибла половина кораллов, в том числе экземпляры возрастом от 50 до 100 лет. На западном побережье Австралии погибли 15% кораллов.

Морские биологи решили искусственно размножить кораллы Большого Барьерного рифа. Они отправились к острову Херон у побережья штата Квинсленд, где, как установил профессор Университета Южного Креста Петер Харрисон (Peter Harrison), каждый год в ноябре происходит массовый нерест кораллов, когда в воду попадают миллионы свободноплавающих личинок. Изловив большое количество личинок, их перенесли на различные участки рифа, где кораллы были утрачены, и разместили в своего рода сетчатых палатках, установленных на дне, внутри которых личинки могут в безопасности расти и питаться.

Ранее данный метод распространения кораллов с успехом был применен на Филиппинах, где местные рифы были разрушены из-за рыбной ловли с использованием взрывчатки.