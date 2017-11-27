Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 ноября 2017, понедельник, 13:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
27 ноября 2017, 11:58
Австралия биология охрана окружающей среды

На Большом Барьерном рифе начата программа разведения кораллов

Кораллы Большого Барьерного рифа
Кораллы Большого Барьерного рифа
Kyle Taylor/Flickr

Ученые приступили к осуществлению программы разведения кораллов на Большом Барьерном рифе. Они рассчитывают, что эти усилия помогут компенсировать гибель огромного количества кораллов за последние годы.

«Обесцвечивание кораллов» известно уже три десятилетия. При обесцвечивании гибнут симбиотические организмы, обитающие внутри коралловых полипов (водоросли и зооксантеллы). Поскольку именно они придают кораллу цвет, после их гибели кораллы белеют. Симбионты обеспечивают коралл энергией при помощи фотосинтеза, так что их гибель влечет смерть всего полипа. Причинами обесцвечивания кораллов становятся изменение температуры воды, опреснение, повышение кислотности, снижение количества растворенного в воде кислорода, повышенная солнечная радиация и другие факторы. В исследовании 2016 года было обнаружено, что массовое обесцвечивание погубило 35% кораллов в северной и центральной части Большого Барьерного рифа. На 24 из 84 обследованных рифов погибла половина кораллов, в том числе экземпляры возрастом от 50 до 100 лет. На западном побережье Австралии погибли 15% кораллов.

Морские биологи решили искусственно размножить кораллы Большого Барьерного рифа. Они отправились к острову Херон у побережья штата Квинсленд, где, как установил профессор Университета Южного Креста Петер Харрисон (Peter Harrison), каждый год в ноябре происходит массовый нерест кораллов, когда в воду попадают миллионы свободноплавающих личинок. Изловив большое количество личинок, их перенесли на различные участки рифа, где кораллы были утрачены, и разместили в своего рода сетчатых палатках, установленных на дне, внутри которых личинки могут в безопасности расти и питаться.

Ранее данный метод распространения кораллов с успехом был применен на Филиппинах, где местные рифы были разрушены из-за рыбной ловли с использованием взрывчатки.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.