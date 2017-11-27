Новая технология раскроет секреты старых картин и поможет диагностировать рак кожи

Ученые из Технологического института Джорджии совместно с коллегами из других научных учреждений использовали новую исследовательскую технологию, которая поможет получить послойные изображения слоев краски на картинах старых мастеров с невиданной доселе точностью. Также она может использоваться для выявления рака кожи, контроля качества покрытия лопаток турбин и измерения толщины слоя краски при производстве автомобилей.

«Наша техника аналогична той, которую сейсмологии используют для различения слоев породы, – говорит профессор Дэвид Ситрин (David Citrin). – Для этого сейсмологи используют акустический импульс, а затем измеряют полученные отраженные сигналы. Аналогичным образом мы используем импульс электромагнитного излучения с частотой около одного терагерца, а затем смотрим на отражения от разных слоев».

Терагерцовый сканер позволяет получить послойное изображение картины. Для компьютерной обработки изображений применяют программу, которую создали для поиска нефти. Компьютер разделяет сигналы, отражаемые каждым слоем, и создает трехмерную карту всей картины. Если ранее могли бы только идентифицировать слои толщиной от 100 до 150 микрон, то передовой метод обработки изображений позволил различать слои толщиной всего 20 микрон.

Опробован новый метод был на картине «Молящаяся мадонна» итальянского художника XVII века Джованни Сассоферрато, предоставленной музеем французского города Мец. В результате были идентифицированы холст, грунт, имприматура, слои живописи и лака, а также обнаружены следы реставрации лакового покрытия, о которой современным исследователями не было известно. «Этот метод позволяет нам видеть с высоким разрешением то, что находится под поверхностью картины, верно определять, какая техника была использована, и выяснить, какие дефекты могут присутствовать, – говорит один из авторов работы Александр Локе (Alexandre Locquet). – Используя его, мы можем получить информацию, ранее недоступную историкам искусства, которая может быть полезной для сохранения и реставрации старых картин».

О результатах работы сообщает статья, опубликованная в Scientific Reports.