Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 ноября 2017, понедельник, 16:15
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
27 ноября 2017, 15:40
материаловедение физика

Новая технология раскроет секреты старых картин и поможет диагностировать рак кожи

Дэвид Ситрин
Дэвид Ситрин
John Toon, Georgia Tech

Ученые из Технологического института Джорджии совместно с коллегами из других научных учреждений использовали новую исследовательскую технологию, которая поможет получить послойные изображения слоев краски на картинах старых мастеров с невиданной доселе точностью. Также она может использоваться для выявления рака кожи, контроля качества покрытия лопаток турбин и измерения толщины слоя краски при производстве автомобилей.

«Наша техника аналогична той, которую сейсмологии используют для различения слоев породы, – говорит профессор Дэвид Ситрин (David Citrin). – Для этого сейсмологи используют акустический импульс, а затем измеряют полученные отраженные сигналы. Аналогичным образом мы используем импульс электромагнитного излучения с частотой около одного терагерца, а затем смотрим на отражения от разных слоев».

Терагерцовый сканер позволяет получить послойное изображение картины. Для компьютерной обработки изображений применяют программу, которую создали для поиска нефти. Компьютер разделяет сигналы, отражаемые каждым слоем, и создает трехмерную карту всей картины. Если ранее могли бы только идентифицировать слои толщиной от 100 до 150 микрон, то передовой метод обработки изображений позволил различать слои толщиной всего 20 микрон.

Опробован новый метод был на картине «Молящаяся мадонна» итальянского художника XVII века Джованни Сассоферрато, предоставленной музеем французского города Мец. В результате были идентифицированы холст, грунт, имприматура, слои живописи и лака, а также обнаружены следы реставрации лакового покрытия, о которой современным исследователями не было известно. «Этот метод позволяет нам видеть с высоким разрешением то, что находится под поверхностью картины, верно определять, какая техника была использована, и выяснить, какие дефекты могут присутствовать, – говорит один из авторов работы Александр Локе (Alexandre Locquet). – Используя его, мы можем получить информацию, ранее недоступную историкам искусства, которая может быть полезной для сохранения и реставрации старых картин».

О результатах работы сообщает статья, опубликованная в Scientific Reports.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.