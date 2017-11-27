В Австралии замечен редкий белый крокодил

Пассажиры прогулочного корабля на реке Аделаида, текущей по австралийской Северной территории, заметили помимо множества зеленовато-серых крокодилов одного взрослого крокодила белого цвета, сообщает BBC.

В реке Аделаида распространены гребнистые крокодилы (Crocodylus porosus). Как говорит Адам Бриттон (Adam Britton), научный сотрудник Университета Чарльза Дарвина, появление среди них белых особей возможно из-за генетической мутации или при воздействии слишком высокой температуры на развитие эмбриона в яйце. «Во время инкубации, если яйца в гнезде становятся слишком горячими, это может привести к ошибкам в делении клеток и вызвать мутации», – говорит он. Бриттон рассказывает, что белые особи не редкость среди крокодильей молоди, в это легко убедиться, осматривая потомство на крокодильих фермах. Но поскольку белые крокодилята значительно заметнее своих собратьев, они редко доживаются до взрослого возраста, становясь добычей хищников. Нынешний же крокодил вполне взрослый, его длина не менее трех метров, и такой случай действительно очень редок.

Среди пассажиров корабля, наблюдавших крокодила, были представители общественной природоохранной организации Северной территории. Они дали белому крокодилу имя Перл. Поскольку он был замечен на участке одного из крупных самцов, наблюдатели считают, что Перл – это самка. Но они признают, что точно определить на расстоянии пол гребнистых крокодилов почти невозможно. Члены организации подозревают, что Перл – родственник известного ранее крокодила из реки Аделаида, у которого было черное туловище и белая голова. Он был застрелен в 2014 году после того, как напал на рыбака и убил его.