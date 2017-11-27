СКР решил проверить расстрел царской семьи на признаки ритуального убийства

Старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова сообщила о намерении Следственного комитета назначить психолого-историческую экспертизу расстрела царской семьи, чтобы установить, не являлся ли он ритуальным убийством.

Заявление об этом, как передает РИА Новости, Молодцова сделала на конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия». По ее словам, в настоящее время СКР формирует экспертный совет из научных сотрудников Московского и Санкт-Петербургского университетов и РАН, архивистов, священников Русской православной церкви и историков.

Кроме того, сейчас проводятся экспертизы по установлению подлинности останков, найденных в 2007 году и возможно принадлежащих великой княжне Марии и царевичу Алексею.

Расследование дела о гибели семьи Романовых было возобновлено два года назад. Расстрел последнего российского императора Николая II и его близких состоялся летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году они были причислены к лику святых, а захоронение на Урале вскрыто. Останки оттуда перезахоронили в усыпальнице петербургского Петропавловского собора.