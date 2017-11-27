ММВБ переименовала свой основной рублевый индекс

С сегодняшнего дня Московская биржа меняет название своего основного рублевого индекса: до сих пор он назывался «Индекс ММВБ», а теперь – «Индекс МосБиржи», говорится в официальном заявлении на сайте площадки. Английский вариант названия соответственно изменился с MICEX Index на MOEX Russia Index.

Индекс РТС, который рассчитывается на одинаковых базах с индексом Мосбиржи, но в долларах США, сохранит прежнее название.

Официальная презентация нового названия основного индекса Московской биржи состоялась еще в апреле. Он пока рассчитывается по средневзвешенной оценке котировок акций 50 крупнейших компаний страны, но с конца декабря перейдет на новую методику расчетов – с повышением требований к ликвидности акций, которое позволит перейти к плавающему числу ценных бумаг.