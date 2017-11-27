Банки лишатся права блокировать зарплатные счета из-за подозрений в махинациях

Госдуме совместно с Центробанком и Росфинмониторингом внесет поправки в закон о противодействии отмыванию денег. Согласно им, кредитные организации не смогут блокировать единственные счета клиентов — физических лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поправки предполагают, что единственный счет клиента блокировать запрещено, если он используется для получения зарплаты или социальных выплат.

Помимо прочего, клиент сможет запросить у банка причину отказа и предоставить документы, доказывающие его добросовестность.

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, новые поправки внесут ко второму чтению другого законопроекта и примут в декабре 2017 года.