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27 ноября 2017, 10:26
банковский сектор законотворчество мошенничество

Банки лишатся права блокировать зарплатные счета из-за подозрений в махинациях

Банковский вклад. Отрицательная ставка.
Банковский вклад. Отрицательная ставка.
http://pftoday.com/

Госдуме совместно с Центробанком и Росфинмониторингом внесет поправки в закон о противодействии отмыванию денег. Согласно им, кредитные организации не смогут блокировать единственные счета клиентов — физических лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поправки предполагают, что единственный счет клиента блокировать запрещено, если он используется для получения зарплаты или социальных выплат.

Помимо прочего, клиент сможет запросить у банка причину отказа и предоставить документы, доказывающие его добросовестность.

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, новые поправки внесут ко второму чтению другого законопроекта и примут в декабре 2017 года.

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