Табаков признался журналистам в проблемах со здоровьем

Народный артист СССР, директор Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Олег Табаков подтвердил журналистам, что заболел. «Я болен», – ответил он по телефону на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва» и повесил трубку.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Первой градской больнице сообщали, что Табакова госпитализировали в шестое отделение реанимации этой клиники.

Пресс-служба возглавляемого Табаковым театра «Табакерка» объявила, что артист находится на плановом стоматологическом обследовании, и ни о каком попадании в реанимацию речи не идет.

Такую же версию изложил в интервью агентству новостей «Москва» сын Олега Табакова Павел, играющий с ним вместе на сцене МХТ имени Чехова. По его словам, актер действительно находится в Первой градской больнице – но из-за стоматологических проблем, а не из-за пневмонии, как утверждали СМИ.

«Папа госпитализирован в Первую градскую на плановое стоматологическое обследование. Все в порядке, поэтому проблем никаких нет», – цитирует информагентство Павла Табакова.

Тем не менее «Москва» получила подтверждение госпитализации Табакова-старшего в реанимацию от справочной службы клиники. Кроме того, в версию «плановой госпитализации» не вписывается отмена спектакля «Год, когда я не родился», в котором актер должен был играть вместе с сыном.

Отметим, что это не первый случай, когда Олег Табаков попадает в больницу, а его представители объясняют госпитализацию проблемами в области стоматологии. В сентябре артист почувствовал себя плохо перед спектаклем «Чайка» в «Табакерке» и попросил вызвать скорую, а представитель театра потом заявила, что его беспокоил зуб, обезболивающее не действовало, поэтому пришлось прибегнуть к экстренной помощи медиков – но через некоторое время актер вернулся на сцену, и начало спектакля было задержано в итоге всего лишь на десять минут.