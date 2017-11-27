В Москве снова откроется выставка Стерджеса

В Центре фотографии имени братьев Люмьер снова откроется нашумевшая выставка американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0». Об этом пишет «Медуза».

В состав экспозиции войдут те же 32 фотографии семей нудистов из Франции, США и Ирландии 1970-х годов, которые уже пытались выставить в Центре в сентябре 2016 года.

В прошлом году выставка была закрыта, так как активисты организации «Офицеры России» потребовали проверить ее на предмет детской порнографии. СК проверил снимки и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В комитете заявили, что фотографии «относятся к категории художественных ценностей и порнографией не являются» и «демонстрируют создание художественных образов, не направленных на стимуляцию сексуального влечения», а такая реакция возникла у публики, «у которой гипертрофированный общественный темперамент пришел в опасный резонанс с невежеством».

Нынешняя выставка Стерджеса будет дополнена репортажами СМИ о ней же и следственными материалами.