СМИ нашли Олега Табакова в реанимации с пневмонией

Российский актер Олег Табаков попал в реанимацию в одной из московских клиник. Как передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник в медицинском учреждении, у него диагностировано воспаление легких.

В МХТ имени Чехова, где Табаков играет вместе со своим сыном Павлом, отменили спектакль с их участием «Год, когда я не родился».

Олегу Табакову 82 года. В середине сентября в СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья пожилого актера резко ухудшилось, однако в пресс-службе МХТ заверили, что его жизни ничто не угрожает.

Народному артисту СССР стало плохо перед выходом на сцену «Табакерки» в спектакле «Чайка», но представитель пресс-службы пояснила, что ухудшение самочувствия было обусловлено острой зубной болью.

Впрочем, спектакль действительно начался всего лишь с десятиминутным опозданием – после того как актеру вызвали скорую, и врачи сделали ему укол обезболивающего.