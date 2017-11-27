Кэмерон объяснил гибель героя ДиКаприо в «Титанике»

Режиссер Джеймс Кэмерон развеял сомнения фанатов относительно причин гибели героя Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник» спустя 20 лет. Об этом сообщает Vanity Fair.

Дискуссия о необходимости гибели Джека, которого исполнил молодой ДиКаприо, длится с момента выхода фильма в 1997 году. В частности, фанатов интересует, почему он не спасся вместе с героиней Кейт Уинслет Роуз на плывущей двери, где могло бы хватить места и двоим.

«И ответ очень простой, потому что на 147-й странице говорится, что Джек умирает», — сказал Кэмерон. Он пояснил, что это был «художественный выбор», и если бы герой ДиКаприо выжил, то финал фильма оказался бы «бессмысленным».

В целом же, Кэмерон считает такую длительную дискуссию «глупой».