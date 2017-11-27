Метро Москвы пригрозило расторгнуть эксклюзивный договор о рекламе

С 1 декабря ГУП «Московский метрополитен» может в одностороннем порядке расторгнуть договор с ООО «Трейд Компани» – эксклюзивным подрядчиком, который размещает в подземке рекламу, передает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы метро.

Аукцион подрядчик выиграл в августе прошлого года и должен был обеспечить 30% стоимости контракта. Он заключался на 10 лет и стоил 22,7 млрд рублей, то есть «Трейд Компани» должна была выплатить Московскому метрополитену 6,8 млрд рублей. Сейчас она пытается оспорить сумму контракта, снизив ее до 21,4 млрд рублей.

Финансовое обеспечение по контракту должно было предоставляться в виде ежегодной и безотзывной банковской гарантии. Ее «Трейд Компани» год назад получил от банка ФК «Открытие». По данным на октябрь прошлого года, она находится у этой кредитной организации в залоге. Но сейчас там проводится санация, и обновить гарантию невозможно. Поскольку условия контракта в отсутствие таковой считаются нарушенными, ГУП оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Как напоминает РБК, на аукционе по продаже рекламного подряда «Трейд Компани» представляла интересы холдинга «Гема», принадлежащего Александру Геллеру. В 2011-2015 годах связанное с ним ООО «Авто Селл» было рекламным подрядчиком в подземке, но просрочило задолженность в размере 1,1 млрд рублей и лишилось контракта, а весной 2016 года было признано банкротом.