Песков пообещал защитить победу России на сочинской Олимпиаде

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, разворачивающуюся на фоне допингового скандала вокруг победы сборной РФ на Олимпиаде в Сочи. По его мнению, эту победу «украсть очень сложно» – тем более «такую, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями».

«Что касается решений, которые принимаются, то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

На вопрос журналистов о том, последует ли реакция Москвы на санкции МОК в отношении российских спортсменов, Песков ответил, что «дальше предстоит весьма настойчиво, энергично предпринимать все возможные меры, предусмотренные законом для защиты наших законных». По его словам, эти действия следует осуществлять «в полном взаимодействии с международными спортивными организациями».

Напомним, комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение лишить главу Российской федерации бобслея Александра Зубкова двух золотых медалей из Сочи-2014 – за выигранные им соревнования в двойках и четверках. После этого Россия автоматически утратила первое место по количеству наград, завоеванное ею на зимних Играх.

Ранее были аннулированы реультаты выступления бобслеистки Ольги Стульневой и конькобежцев – Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной (она завоевала серебро в Сочи). «Все спортсмены отстранены от будущих Олимпиад», – пояснили в МОК.

Кроме того, 22 ноября комитет обвинил четырех российских скелетонистов – Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицину – в приеме запрещенных препаратов на сочинских Играх, аннулировав их достижения (золото Третьякова и бронзу Никитиной) и запретив впредь принимать участие в Олимпиаде.