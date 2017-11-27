Тысячи туристов остались на Бали из-за извержения вулкана

Тысячи туристов не смогли покинуть остров Бали в связи с тем, что международный аэропорт закрылся на сутки из-за извержения вулкана Агунг. Об этом сообщает Associated Press.

В эти сутки были отменены сотни рейсов, а несколько направлявшихся на Бали самолетов совершили вынужденные посадки в Джакарте или в аэропортах Сингапура.

По словам администрации аэропорта, данное решение было необходимым, так как пепел от вулкана поднялся на летную высоту.

Между тем Агунгу присвоили наивысший, четвертый уровень опасности. Власти обратились ко всем живущим в радиусе 10 км от вулкана с просьбой покинуть территорию.

Всего на Бали эвакуировали 24 тысячи человек.