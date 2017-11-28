В Сбербанке предупредили о росте числа атак на банкоматы перед Новым годом

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах VII Всероссийского форума по корпоративному управлению подтвердил RNS увеличение числа попыток взлома банкоматов банка перед Новым годом.

Однако он отметил, что число попыток, равно как и удачных взломов, сократилось по сравнению с прошлым годом в два раза.

«Мы фиксируем сегодня некий повышенный интерес преступного сообщества к нашим устройствам самообслуживания. И он не соответствует показателям прошлого года, но по сравнению с летом мы фиксируем повышенный фон. Сегодня мы видим, перед Новым годом, видимо», — отметил Кузнецов.

Он также разграничили попытки и успешные покушения на взлом. По словам Кузнецова, число успешных взломов также уменьшилось, их количество фиксируется приблизительно 1 к 7.

Заместитель начальника Главного управления по безопасности и защите информации (ГУБиЗИ) Банка России Артем Сычев ранее прогнозировал оживление мошенников перед Новым годом. Он связал их активность с увеличением денежных потоков в конце года и желанием жуликов отметить праздник.