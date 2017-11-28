Путин объявил о введении ежемесячных выплат на первенцев

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране вводится новая мера социальной поддержки материнства и детства — ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка, сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей, глава государства сообщил, что выплаты на первенца будут установлены с января 2018 года. Предположительно, средний размер выплат будет составит 10,5 тысяч рублей. Получать деньги родители смогут до достижения ребенком возраста 1,5 лет.



Кроме того, Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года. Напомним, данная программа в нынешней редакции действует до конца 2018 года — в ее рамках семьи, в которых рождается (усыновляется) второй ребенок (либо последующие дети, если ранее маткапитал не оформлялся) получает от государства 453 026 рублей. При этом вся сумма не подлежит выдаче наличными средствами — ее можно использовать на приобретение жилья (в том числе в ипотеку), образование детей и социальную адаптацию детей-инвалидов, а также как вклад в будущую пенсию мамы.

Российский лидер отметил значимость мер по повышению рождаемости в стране: «Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям — и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития».