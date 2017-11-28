Биткоин преодолел отметку в 10 тысяч долларов

Курс биткоина в ходе торгов 28 ноября обновил свой исторический максимум, достигнув по состоянию на 15:03 мск 10085,50 доллара. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.com.

В течение последних трех дней стоимость криптовалюты увеличилась на 20%, сообщает Reutеrs.

Портфельный менеджер в криптовалютном фонде Altana Digital Currency Fund Алистер Милн сообщил агентству, что на прошлой неделе число американских держателей биткоина увеличилось на 300 тысяч человек. Общее количество пользователей в мире насчитывает 13,3 млн человек.

Во многом, пишет Reutеrs, взрывной рост стоимости связан с объявлением крупнейшей в мире биржевой системой CME Group о торговле фьючерсами на биткоин. Она начнется в конце года, более точные сроки пока неизвестны.

Эксперты агентства утверждают, что ранее институциональные инвесторы не интересовались криптовалютой, считая ее слишком изменчивой и непредсказуемой. Чарльз Хейтер, соучредитель маркетингового трекера CryptoCompare, высказал уверенность, что появление фьючерсов на биткоин привлечет самых крупных игроков.

По данным Coinmarketcap, последний рост курса довел рыночную капитализацию биткоина до 167 млрд долларов, при общей капитализации рынка более 310 млрд долларов.

Агентство напоминает, что ошеломительный рост цен привел к многочисленным предупреждениям со стороны центральных банков, инвестиционных банкиров и прочих инвесторов. Они заявили, что биткоин превратился в большой мыльный пузырь, который рано или поздно лопнет, вызвав катастрофические последствия.

Дэвид Фаттер, партнер лондонской юридической компании Ashurst, сообщил Reutеrs, что регулирующие органы осведомлены о преимуществах криптовалюты и вряд ли решатся на повторение примера Китая, запретившего электронную валюту. Фаттер отметил, что рассматриваются разные варианты действий в том случае, если не удастся сохранить контроль и стабильность на рынке криптовалют.