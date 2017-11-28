ЦБ оценил последствия потенциального банкротства «ФК Открытие» и Бинбанка

В докладе «Обзор финансовой стабильности II-III кварталы 2017 г.» Центробанк дал оценку потенциального банкротства «ФК Открытие» и Бинбанка.

Регулятор указал, что предполагаемое банкротство вызвало бы крайне негативные последствия для финансовой системы и экономики страны в целом, так как степень связанности банков с другими финансовыми организациями является высокой.

Обе кредитные организации столкнулись с ухудшением финансового положения и нехваткой ликвидности из-за собственной агрессивной и рискованной модели бизнеса.

Во избежание негативных последствий ЦБ принял меры по восстановлению их финансовой устойчивости с привлечением ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС).

Регулятор констатировал, что в настоящее время проблемы данных кредитных организаций не оказывают существенного влияния на банковский сектор в целом.