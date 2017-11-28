На выплаты первенцам государство потратит за три года 144 млрд рублей

Советник Института современного развития Никита Масленников заявил РИА Новости, что объявленная президентом РФ Владимиром Путиным перезагрузка в демографической политике отвечает чаяниям россиян и поможет исправить ситуацию с рождаемостью в стране.

Речь в частности, идет о предложении российского лидера ввести ежемесячные социальные выплаты на первенцев.

«В целом эти инициативы абсолютно оправданы, во-первых, потому, что они просто необходимы по жизни, надо думать о том, как мы будем выползать из этой демографической ямы, как стабилизировать численность населения страны на ближайшие 20 лет. Во-вторых, конечно, это еще и ответ на определенные социальные ожидания населения в начале нового политического цикла», — сказал Масленников.

Напомним, на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Путин сообщил о начале выплат размером 10,5 тысяч рублей на первенцев с января 2018 года. Общая сумма ежемесячных выплат за три года составит 144,5 млрд рублей.

Он также сообщил о продлении программы материнского капитала до конца 2012 года. Сейчас родители второго и последующих детей получают от государства 453 тысячи рублей.

«Все это логичные решения, но как всегда президент осторожен, так как за этим, по всей видимости, последует перечень поручений правительству проработать. А дальше — впереди работа над бюджетом 2018, потом 2019 годов и так далее», — отметил Никита Масленников.